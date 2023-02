Narednih dana pad temperature, kiša, snijeg i susnježica

Jutros je pretežno oblačno vrijeme. Na Bjelašnici su izmjerena minus dva stepena, Sokocu nula, u Širokom Brijegu dva, Ivan Sedlu, Livnu, Sarajevu i Stocu tri, Bugojnu i Drvaru četiri, Tuzli pet, Mostaru, Prijedoru, Trebinju i Zenici šest, Banjaluci i Sanskom Mostu sedam, Doboju osam, Gradačcu i Neumu devet i Bihaću 12 stepeni.

“Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne lokalno može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između deset i 16 stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

U subotu se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno sa kišom. Padom temperature zraka tokom noći na nedjelju u Bosni će kiša postepeno prelaziti u susnježicu ili snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između šest i 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između deset i 16 stepeni.

Drugog dana vikenda u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom ili snijegom, u nizinama može padati i kiša. U Hercegovini većinom kiša, na planinama snijeg. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini prije podne jugo, u jutarnjim satima sa jakim udarima. U drugom dijelu dana vjetar u Hercegovini mijenja smjer na sjever. Temperatura zraka uglavnom između jedan i šest, na jugu zemlje od devet do 14 stepeni.

U ponedjeljak se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U Bosni sa slabim snijegom ili susnježicom u jutarnjim i u večernjim satima. U Hercegovini slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i jedan, na jugu zemlje od četiri do osam stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između nula i četiri, na jugu zemlje od osam do 13 stepeni.

U utorak se u Bosni očekuje oblačno vrijeme sa slabim snijegom u jutarnjim satima. U Hercegovini oblačno prije podne, smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i jedan, na jugu zemlje od četiri do osam stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između jedan i pet, na jugu zemlje od devet do 14 stepeni, pišu Vijesti.ba.

