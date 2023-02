Vjetar slab, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slaba i prolazna kiša je moguća u toku noći.

Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 13 stepeni, saopćeno je iz FHMZBiH, piše Fena.

Facebook komentari