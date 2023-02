VREMENSKA PROGNOZA ZA VIKEND: OČEKUJE SE I DO POLA METRA SNIJEGA

Glavni dio se očekuje za vikend(25./26.02.), u subotu uz većinom jaču kišu i pljuskove, a od noći na nedjelju i u nedjelje prodorom hladnijeg zraka sa sjevera slijedi obilniji snijeg u većem dijelu zemlje.

Četvrtak tako donosi premještanje frontalnog poremećaja sa zapada preko naših krajeva. Donijet će nam u toku četvrtka, uglavnom u poslijepodnevnim i večernjima satima, uz naoblačenje prolazno malo kiše. Kiše će prolazno biti u većem dijelu zemlje. Jutro prohladno uz lokalno slabiji mraz, a tokom dana proljetne temperature 12 do 16, lokalno do 18°C.

U petak većinom djelimično sunčano vrijeme. Tokom dana uz lokalno moguću prolaznu kišu ili pljusak. Podjednako toplo kao u četvrtak. Kako će se bližiti zahlađenje sa sjevera, tako će jugo u petak i veći dio subote zapuhati širom zemlje umjerenom jačinom uz lokalno jake udare do oko 50 km/h.

U subotu do pred kraj dana pretežno oblačno vrijeme uz lokalno kišu ili pljuskove, uglavnom manjim količinama. Toplo.

U subotu krajem dana i navečer očekuje se prodor hladne fronte nad sjeveroistočne, sjeverne i sjeverozapadne dijelove Bosne. Uz dolazak hladnijeg zraka padavine će se intenzivirati u ovom dijelu zemlje, gdje će biti u početku jače kiše i pljuskova koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Daljim padom temperature u večernjim satima subote kiša će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. To bi se trebalo desiti negdje oko ponoći i donijeti će do nedjelje ujutro formiranje snježnog pokrivača.

Za razliku od sjevernijeg dijela Bosne, u ostatku zemlje u tom periodu(subota krajem dana i navečer) idalje uz južna strujanja te pretežno oblačno vrijeme uz lokalno slabiju kišu ili pljuskove, piše Bhmeteo.ba.

Do nedjelje ujutro ili prijepodne zahlađenje će zahvatiti i ostatak zemlje, osim juga Hercegovine. Padavine će se intenzivirati, u početku kiša koju će relativno brzo zamjeniti susnježica i snijeg. Tokom nedjelje u većem dijelu zemlje obilnije snježne padavine. Snijeg se ne očekuje na jugu Hercegovine koji će ostati uz toplija strujanja i kišu, dok je u njenom ostatku moguća mješavina kiše i snijega, a snježni pokrivač najizgledniji je na sjeveru Hercegovine.

Najviše snijega prema trenutnim prognozama očekuje sjeverozapad, zapad i dio centralne Bosne uz prognoziranu visinu snijega 15 do 30 cm, u višim krajevima i do 50 cm. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne većinom 5 do 15 cm, uz lokalno jače padavine do 30 cm. U istočnoj i jugoistočnoj Bosni 5 do 10 cm, u višim krajevima do 20 cm. Viši krajevi sjevera i istoka Hercegovine također mogu dobiti lokalno preko 20 cm snijega. prenosi hayat

Facebook komentari