Temperature zraka u 7 sati: Sokolac -5 stepeni, Bjelašnica, Sanski Most i Zenica 0, Livno 1, Banja Luka, Ivan Sedlo, Sarajevo i Tuzla 2, Široki Brijeg 5, Trebinje 6, Mostar 8, Gradačac i Neum 9, Bihać 11 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati, nešto izraženije u Krajini, na jugozapadu zemlje i u Hercegovini. Povećana naoblaka i strujanje toplijeg zraka, kod osjetljivih osoba će uzrokovati poteškoće u vidu promjene raspoloženja, malaksalosti, glavobolje. Poželjno je dan provesti na otvorenom, pri tome se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. U Bosni ugodnije većim dijelom dana, sa noćnim satima opšta slika će također biti lošija.

Danas se u jutarnjim satima na istoku i sjeveroistoku Bosne očekuje sunčano vrijeme, uz postupno naoblačenje. U ostatku zemlje pretežno oblačno. U kasnim večernjim satima kiša je moguća na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni. U Sarajevu jutro sunčano, u ostatku dana postupno naoblačenje. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.

Bihać je jutros najtopliji grad u BiH: Objavljena prognoza do srijede – bit će i kiše i 18 stepeni

Foto: A.K./Radiosarajevo.ba / Sunčani dan u Sarajevu

Jutros je u južnim i jugozapadnim dijelovima bilo pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Ponedjeljak: U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

Utorak: Pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.

Srijeda: Sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi radiosarajevo

