U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano

Ujutro će biti hladno uz slab, u višim predjelima umjeren mraz. Na sjeveru i sjeveroistoku bit će oblačno, a u ostalim predjelima pretežno vedro.

Oko rijeka i po kotlinama ponegdje je moguća magla, koja će se ponegdje zadržati duže tokom dana uz hladnije vrijeme.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na jugu do četiri, u višim predjelima na istoku od minus devet stepeni. Dnevna temperatura vazduha od šest do 12, na jugu do 15, u mjestima sa maglom od tri stepena Celzijusa.

Puhat će slab vjetar, promjenljivog smjera, piše Srna.

