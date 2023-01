Farme se gase, građanima litar postaje preskup: Ko podiže cijenu mlijeka

Vrtoglav rast cijena doveo je do toga da su mnoge namirnice za građane BiH postale luksuz, a jedna od njih je i mlijeko. Dok se potrošačka korpa približava cifri od 3.000 KM, cijena litra mlijeka i litra goriva skoro je izjednačena.

Međutim, iako je cijena mlijeka u prodavnicama dostigla skoro tri marke, otkupna cijena je relativno niska i iznosi 0,85 KM. Ovu pojavu nam je objasnio Amir Bulut, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona.

Bez kontrole

Kako je kazao, pojedinci koji nemaju veze s poljoprivredom ostvaruju profit, dok vlast istovremeno ne čini ništa kako bi tome stala ukraj.



– Cijene otkupa mlijeka kreću se do 85 feninga po litru i one su maksimalno rasle 20 feninga, tako da to nije razlog poskupljenja mlijeka.

Prerađivači dižu cijene, trgovačkim lancima je marža ograničena na osam posto, međutim, prerađivače niko ne kontrolira, oni su podigli cijenu na tri marke, a realna cijena mlijeka u prodavnicama ne bi smjela prijeći dvije marke – istakao je Bulut i dodao da bi najskuplje mlijeko trebalo koštati 2,20 KM.

Adekvatne kazne

Vlast bi, dodao je, trebala uvesti ograničenje marži i cijene, baš kao što je to učinjeno za pelet, te povećati inspekcijski nadzor i adekvatno kazniti one koji zarađuju na tuđoj muci.

– Oni plate litar mlijeka 80 feninga i to prerađeno mlijeko se prodaje za 2,70-2,80 KM, dakle tu je zarada skoro dvostruko veća. Mi smo ogorčeni na rad inspekcija na federalnom i kantonalnom nivou, niko ne vodi računa o tome, ne bi se smjelo ići s ovoliko visokim cijenama – kazao je Bulut.

Kada je riječ o farmama, trend gašenja se nastavlja. Bulut nam je kazao da se u SBK nedavno zatvorila farma koja je imala 20-30 muznih grla.

Pad proizvodnje

Poljoprivrednici su u teškoj situaciji. Kako je istakao Bulut, došlo je do smanjenja proizvodnje za 30 posto.

– Nekad smo proizvodili više od 23 miliona litara mlijeka, a u ovoj godini mislim da nećemo prijeći 17 miliona – zaključio je Bulut.

Facebook komentari