Jutros i kiša i snijeg: Objavljena prognoza do subote – bit će i padavina i minusa

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -5; Livno -4; Drvar, Sarajevo i Široki Brijeg 0; Bihać, Bugojno, Ivan Sedlo, Prijedor i Sanski Most 1; Banja Luka, Stolac, Tuzla i Zenica 2; Bijeljina, Doboj i Gradačac 3; Trebinje 5; Mostar 6; Neum 7°C. Visina sniježnog pokrivača na Bjelašnici je 129 cm, na Ivan Sedlu 44, u Bihaću 28, u Sarajevu 13, Bugojnu 11, Livnu 6…

Bioprognoza: Tmurno vrijeme, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima, ponajviše astmatičarima i osobama sa ishemijskim problemima, uzrokovaće poteškoće, izraženije u hladnijim prijepodnevnim satima. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, naročito u unutrašnjosti zemlje. Negativni uticaj vremenskih prilika biće slabije izražen u Hercegovini, gdje će uz manju naoblaku biti toplije i ugodnije.

Danas pretežno oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom. U nizinama će padati i kiša. U večernjim satima u Hercegovini razvedravanje. Vjetar slab sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C. U Sarajevu oblačno sa susnježicom ili snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka 2°C.

U srijedu u Bosni oblačno vrijeme, rijetko može padati veoma slab snijeg ili susnježica. U većem dijelu Hercegovine prije podne vedro. Povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Oblačno će se zadržati na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu od 8 do 12°C.

U četvrtak oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom. Na jugu zemlje slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu od 6 do 10°C.

U petak oblačno vrijeme većinom sa snijegom. Na jugu zemlje slaba kiša u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1°C, na jugu zemlje od 2 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 5 do 8°C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom u Bosni. U većem dijelu Hercegovine smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2°C, na jugu zemlje od 1 do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi radiosarajevo

