Učenici konzumiraju opasnu tvar: Kupuju je u trafikama, košta samo 10 KM, kolabiraju i završavaju u Hitnoj

Posljednjih nekoliko mjeseci roditelji, ali i nastavnici i profesori sarajevskih srednjoškolaca i učenika devetih razreda osnovnih škola sve više iskazuju zabrinutost zbog sve učestalije pojave konzumiranja nikotinskih proizvoda kolokvijalno nazvanih snus u školama. Upotreba ovakvih opasnih supstanci kod tinejdžera uzima sve više maha, što se odražava i na njihovo zdravlje, tako da su školske ustanove i Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo pokrenuli niz aktivnosti kako bi se preduprijedile ovakve pojave kod nas. Nažalost, ni drugi bh. gradovi nisu imuni na ovu pojavu, javlja Oslobođenje.

Potpredsjednica Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola KS-a i profesorica Srednje medicinske škole u Sarajevu dr. Elma Dizdarević za Oslobođenje i O kanal potvrđuje da je velika zabrinutost roditelja, nakon što su im ukazali na takve opasne pojave. Mnogo se razgovaralo i nakon toga je došlo do podnošenja inicijative nadležnima.

– U jednom momentu ne znamo šta se sa djetetom dešava, da li je zdravstveno stanje u pitanju ili je posljedica upotrebe ovog duhanskog proizvoda, koji je teško prepoznatljiv. Vjerujte, dobila sam i informaciju da dijete to stavi u usta i vi ne možete primijetiti, a nema duhana, nema dima i vi ne znate šta se dešava. Onda vam dijete kolabira, povraća na času, pozivate Hitnu pomoć. Ustvari, razlog je ta količina nikotina koja se kreće od devet do 15 miligrama u jednoj kesici. Zamislite na mlad organizam, na ubrzani metabolizam, na brzu cirkulaciju kako to utiče, širenje te vrste nikotina, plus amonijak koji ustvari ubrzava čitavu tu reakciju, upozorava dr. Dizdarević.

Naša sagovornica pojašnjava da je to duhanski proizvod koji se nalazi u slobodnoj prodaji kod nas i košta do 10 KM. Njegov naziv jeste snus, djeca ga masovno uzimaju, odnosno u posljednja tri mjeseca. Zabrinutost se javila onog momenta kada su djeca iznenada počela povraćati na časovima, gubiti svijest, a što je i bilo prvi pokazatelj da se nešto dešava.

– U razgovoru sa kolegama, u srednjoj školi u kojoj radim, čak su i profesori primijetili da se nešto kod učenika dešava i da, primjera radi, u pojedinim školama pojava je učestalija upravo zbog blizine mjesta gdje se taj proizvod može kupiti. Djeca dolaze sa tim kesicama, sa ukrašenim metalnim kutijicama, koje su primamljive za djecu sa aromama i onda ona to primarno kupuju. To su male kese, u kojima se nalazi prerađeni duhan koji nije lako vidljiv, odnosno kada se stavi iznad gornje usne, može se držati tokom čitavog dana a da niko ne primijeti da dijete konzumira, da kažemo, nikotin, upozorava dr. Dizdarević.

