SEZONA POČINJE SUTRA: OVO SU CIJENE SKIJANJA NA VLAŠIĆU

U funkciji će od sutra biti ski liftovi Babanovac I i II, Markovac, EKO FIS te Baby ski lift.

Staze koje će biti dostupne su Babanovac i Markovac.

Dnevna karta u vremenskom periodu od 9 do 16 sati košta 30 KM, poludnevna od 9 do 12:30 i od 12:30 do 16 sati 20 KM, dok noćno skijanje košta 20 KM. Noćno skijanje održava se srijedom, petkom i subotom u vremenu od 18:30 do 21:30 sati.

Cijene ski karata ostaju u istom iznosu kao i prošle sezone, osim što je dnevna karta povećana za 1 KM.

Ako idete na ski lift EKO FIS trebate znati da dnevna karta iznosi 20 KM, poludnevna 15 te karta za noćno skijanje koje je srijedom, petkom i subotom, 15 KM.

Iznos karata za Baby ski lift za dnevnu kartu je 20 KM od 9 do 16 sati, poludnevnu od 9 do 12:30 i od 12:30 sati do 16 sati je 15 KM.

Noćno skijanje je od 18:30 do 21:30 sati, srijedom, petkom i subotom po cijeni od 15 KM. prneosi “Hayat“.

