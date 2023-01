Turković: Prepuštanje bošnjačke pozicije Dodiku – poraz BiH i probosanskog bloka

Shodno tome, Turković je navela da je prepuštanje bošnjačke pozicije u Vijeću ministara BiH Miloradu Dodiku poraz države BiH i probosanskog bloka.

“Samo i jedino snažan, širok probosanski blok bi mogao spriječiti novi secesionistički pohod Milorada Dodika i sačuvati državu i napredak. Ali nestabilne, slabe vlade i uske koalicije u kojima Dodik dominira i dobija bošnjačke pozicije to nisu u stanju, one samo ohrabruju separatističke namjere i to je apsolutno jasno i nakon proruskog pira u Istočnom Sarajevu i nakon što je potvrđeno da će Dodik dobiti pravo da imenuje svog Bošnjaka u Vijeće ministara BiH”, navela je Turković.

Turković smatra da će Hurtić ili bilo ko koga odabere Dodik, provoditi njegovu politiku i naredbe onog koji mu je dao poziciju.

“Na taj način će Dodik razbiti probosanski blok, imati trojanskog konja koji će sutra kad bude trenutak biti spreman da ‘u ime Bošnjaka’ pristane na disoluciju i rušenje države. Ko god Dodiku omogući takav certifikat i tako dominantnu poziciju saučesnik je u razgradnji svega za šta su se građani BiH borili proteklih više od 30 godina. Prije više od godinu dana, Dodik je krenuo u najopasniji udar na državu, a nakon što je donesen zakon o zabrani negiranja genocida, pokušavajući da poništi napredak i sruši državne institucije. Snažan probosanski blok u državnim institucijama uz podršku međunarodnih prijatelja nakon velikih napora i pritisaka zaustavio je taj talas antidejtonskih aktivnosti i doveo BiH do kandidatskog statusa za Evropsku uniju”, dodala je Turković.

Dalje je navela da očito slabljenje tog bloka i pravljenje koalicija bez jasnih uslova, kao i snažne probosanske većine te zaštite države i euroatlantskog puta, ponovo ohrabruje secesionističke težnje i pokreće retrogradnu mašineriju.

“Slaba parlamentarna većina i slab probosanski blok će osnažiti antibosanske politike, omogućiti im nove pozicije i potpunu kontrolu Vijeća ministara BiH i brojnih državnih agencija. Država mora biti važnija od fotelja za koje se bore pojedinci”, poručila je Turković. prneosi “N1“.

