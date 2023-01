Konaković: Dodik ne žuri da formira vlast, najviše profitiraju SDA i DF

U intervjuu za “Avaz” predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković govori o procesu formiranja vlasti u BiH, zajedničkom saopćenju Stranke za BiH i NES-a, u kojem od “osmorke” zahtijevaju da prekine pregovore sa SNSD-om o formiranju vlasti zbog posljednjih Dodikovih poteza te ostavkama 18 članova NiP-a na njihove funkcije u Unsko-sanskom kantonu.

Zbog posljednjih istupa Milorada Dodika, Stranka za BiH i NES su se oglasili zajedničkim saopćenjem, u kojem su konstatirali da zbog njegovih posljednjih poteza “osmorka” mora zaustaviti pregovore s Dodikom o formiranju vlasti. Šta će dalje biti? Je li “osmorka” ugrožena?

– Od onog Dodika s početka pregovora o uspostavi vlasti, njegovog entuzijazma, dobre komunikacije, posljednjih nekoliko dana dobili smo ponovo Dodika koji je, s ogromnom količinom negativne energije i konfliktnih tema, izdominirao javnim prostorom. Kolege Efendić i Ogrešević su na to reagirali, što me ne čudi, jer čovjek teško može ostati imun i ne reagirati na takve stvari. Ja na to gledam malo drugačije. Njemu konflikt odgovara i to je teren na kojem se dobro snalazi. To je scenarij koji smo već gledali. Ja zagovaram to da ga nadigravamo u pogledu konkretnih rješenja, da ga pobjeđujemo na polju ekonomije, da postavimo nove standarde koje dosad nismo vidjeli. Ne mislim da to nešto posebno urušava “osmorku” i vidjet ćemo se ovih dana i porazgovarati o ovoj temi, te zauzeti određene stavove.

Dobro, ali zašto je Dodik nakon, kako ste rekli, početnog entuzijazma, iz čista mira počeo potkopavati “osmorku”?

– Dodik nema neki gorući interes za brzom uspostavom vlasti i, naravno, od svega profitiraju SDA i DF koji se kandžama čuvaju da na vlasti ostanu još koji dan, da uhljebe još kojeg čovjeka i zapravo bi ta apatija bila deprimirajuća nakon neke pozitivne energije s kojom smo krenuli.

Ali zato ste vi tu, s druge strane… Je li Dodik, zapravo, zloupotrebljava vašu želju da se vlast što prije uspostavi i igra neku svoju igru da bi izvukao što veću korist?

– On ne može dobiti više od onoga što trenutno ima. Proces zaustavljanja formiranja vlasti značio bi da Dodik u punom kapacitetu ostane na čelu Vijeća ministara. Jer on na čelu ima Tegeltiju, koji u punom kapacitetu vodi procese, zakazuje dnevne redove, dakle, to je pitanje koje moramo, prije svega, sami sebi postaviti. Ali znajte da se s nama ne može igrati. Kada je riječ o ovom zakonu o imovini koji je usvojen u Narodnoj skupštini RS, NiP je reagirao prvi, prvi smo tražili da se institucionalno reagira. Sigurni smo da će apelacija ići brzo i siguran sam da ćemo taj zakon ponovo, bez velike halabuke, staviti van snage, jer je titular državne imovine isključivo država Bosna i Hercegovina. Znat ćemo više u narednih nekoliko dana, ja mislim da će stvari ići svojim tokom.

Može li, zaista, Denis Šulić, kao Bošnjak, postati SNSD-ov ministar i tako stvoriti mogućnost da SNSD i HDZ u Vijeću ministara preglasavaju ministre “osmorke”?

– Prije svega, nisam čuo da je od SNSD-a stigao zvanično bilo kakav prijedlog za neku poziciju u Vijeću ministara, a čuli smo različite vrste najava, spinova i reakcija. SDA sama plasira neku vijest, pa onda na nju reagira. I to je već viđen scenarij. Zašto ovo Dodik sve radi, ja bih volio javnost da podsjetim na jednu važnu stvar. Milorad Dodik je koalicioni partner SDA i DF-a trenutno. On još uvijek živi sa svojim koalicionim partnerima. Mi s Dodikom još nismo uspostavili vlast. Ovo su navike koje je on dosad pokazivao, to je onaj Dodik na kojeg smo navikli. Da li je to privremeno, da li je periodično, vidjet ćemo. Super su saopćenje dale kolege iz stranke Za nove generacije, koje su istakle da ćemo sačekati da vidimo da li on može pružiti neku konstruktivnu stvar. Ako ne može, onda ćemo zaključiti da je sa njim nemoguće sarađivati. Mislim da je to zaostavština ovog starog Dodika, kojeg su nabildali SDA i DF, dakle, čovjek koji neumoljivo dominira političkom scenom u RS i, podsjećam, ima četiri delegata u Domu naroda, ima Tegeltiju na čelu Vijeća ministara, ima Željku Cvijanović u Predsjedništvu i Radovana Viškovića na čelu RS. Nama treba neko vrijeme da vidimo da li takav Dodik može biti drugačiji. Ja sam optimista i mislim da može biti drugačije. Nije jednom ponovio da mu je lakše sa SDA, da smo mi malo tvrđi pregovarači, ne dižemo halabuku, ali sigurno smo istrajniji u odbranama nekih vrijednosti države BiH nego što je to SDA.

Ako već kažete da su SDA i DF nabildali ovakvog Dodika, a da ste vi tvrdi, zbog čega bi on onda s vama pravio vlast. Zar mu nije pametnije da opet ide s Bakirom?

– Nemam dojam da je Dodik podlegao nekim pritiscima, pozivima. Da je imao interes da upostavlja vlast sa SDA, ubijeđen sam da bi on tim putem krenuo. On da hoće, on bi vjerovatno već danas sjedio s Izetbegovićem, koji bi mu dao sve ono što on traži, nikakvih tu ne bi bilo provjera, ni pitanja ko su ministri, glasalo bi se ad hoc i to bi sigurno podržao Komšić. Mislim da su ovo neki njegovi repovi koje vuče iz prošlosti, na to je navikao, a mi ćemo vidjeti da li može drugačije. Vjerovatno i on shvata da bi mu bilo kontraproduktivno ignorirati novu većinu u FBiH.

Čelnici i članovi tri organizacije Naroda i pravde u Unsko-sanskom kantonu, njih ukupno 18, uputili su dopis u kojem navode da podnose ostavke na funkcije u stranci, nezadovoljni kadrovskom politikom. Kako to komentirate?

– Vidio sam izjave nekih naših članova koji su vrlo precizno objasnili da imamo kadrove koji drugačije gledaju na procese, da su to sve NiP-ovci koji ostaju vjerni ideji i politici Naroda i pravde. Niko ne napušta stranku. Otkad sam formirao Narod i pravdu, zagovaram slobodu i demokratiju, da svaki član može predsjedniku kazati ono što misli, da može iskazati i svoja nezadovoljstva. Ovo se desilo u Unsko-sanskom kantonu, koji je vrlo komplikovan za organizovanje političkog života. Što je najvažnije, svi su ljudi na brodu, sve i jedan NiP-ovac ostaje na broju. A naredne sedmice imat ćemo jedan sastanak, gdje ćemo riješiti sve probleme.

Ali svjesni ste da Vam u ovom trenutku, kada ste u procesu formiranja vlasti i pod velikim udarima, tenzije unutar stranke mogu nanijeti veliku štetu?

– Ne vjerujem da nam ovo može naštetiti, ja nisam autokrata da gušim slobodu mišljenja i govora, čak i u ovim trenucima, kad su možda neke stvari važnije, poput uspostave vlasti na nivou države, Federacije. To su većinom mladi ljudi koji su buntovni, drugačije gledaju na neke procese, možda bi neke stvari brže rješavali, tako da ne vidim da će ovo izazvati neku veliku štetu za Narod i pravdu.

Facebook komentari