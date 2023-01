Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

Poslijepodne u većem dijelu Bosne porast oblačnosti. Jutarnja temperatura od 2 do 11, a najviša dnevna do 18 stepeni.

U srijedu jutro pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 2 do 10, a najviša dnevna do 16 stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana smanjenje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura do 10, a najviša dnevna do 15 stepeni.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura do 10, a najviša dnevna do 16 stepeni,piše Slobodnabosna

