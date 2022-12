Pogledajte i kakvo će nam vrijeme biti za Novu godinu

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -2; Ivan Sedlo, Sanski Most, Tuzla 0; Bugojno, Gradačac, Sarajevo, Zenica 2; Drvar, Livno 4; Bihać 5; Široki Brijeg 7; Stolac 8; Mostar 9; Neum 10; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 951 hPa, za 7 hPa je niži od normalnog i lagano raste.Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je povoljna za veći dio zemlje. Tokom dana, u Hercegovini je moguća blaga nestabilnost vremenskih prilika, što će kod osjetljivih osoba uzrokovati manje poteškoće, ali sa odmicanjem dana i ovdje će se opšta slika poboljšati. U centralnim dijelovima zemlje poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u prijepodnevnim satima, obzirom na moguću maglu i povećanu zagađenost zraka. Preporučuje se slojevito odijevanje.Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. Prije podne podne slabe padavine ponegdje na jugu i jugistoku naše zemlje. U nižim područjima kiša, a u višom susnježica ili snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura 5 do 11, na jugu do 14 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Dnevna temperatura oko 8 °C.Četvrtak, 29. decembar 2022: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Ponegdje na jugu i jugozapadu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.

Petak, 30. decembar 2022: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stupnjeva,piše Radiosarajevo

Subota, 31. decembar 2022: Malo do umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 17 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

