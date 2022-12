Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana i kada stiže snijeg…

U ostatku zemlje uglavnom pretežno sučano. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 9 do 16°C.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 3 do 10, a dnevna do 18°C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na planinama se očekuje snijeg. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 6 do 14°C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne razvedravanje tokom dana. U Hercegovini lokalno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a dnevna od 4 do 13°C,piše Slobodnabosna

