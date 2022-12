Poražavajući podaci: U BiH se svake godine rodi oko hiljadu beba manje

Stanovništvo u Bosni i Hercegovini stari, a pad nataliteta i odlazak mladih iz naše zemlje sve je češći. Podaci su poražavajući.

O ovoj temi razgovarali smo sa direktorom Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem.

– Prošle godine rođeno je 4.093 bebe, što pokazuju podaci Zavoda za statistiku. Do oktobra mjeseca ove godine je rođeno 2.836 beba. Po našoj procjeni, po toj dinamici mislim da će u Sarajevu do kraja godine imati oko 3.500 beba, što znači da će je u odnosu na prošlogodišnje podatke, biti blizu 600 djece manje – rekao je prof. dr. Gavrankapetanović.

Održavanje populacije

Dodao je da su, prateći analize koje se tiču nataliteta, sa ginekolozima, našli su podatak koji ih, kako kaže, brine.

Prof. dr. Gavrankapetanović zamolio je uposlenike iz Zavoda za javno zdravstvo da naprave dalje analize o padu nataliteta kako za područje KS, tako i za cijelu BiH.

– Važno je napomenuti da je ovaj broj 2.836 beba do oktobra mjeseca – izjavio je on.



Istakao je da 600 do 700 djece manje je jedna velika škola te smatra da su ovi podaci poražavajući.

– Naravno, zabrinuti smo i zbog toga svi kao društvo trebamo poraditi na tome, na stvaranju uslova, poboljšanja. Mislim da je vrlo pohvalno ovo što je uradio Kanton Sarajevo, doduše te su mjere 1.000 KM za porodilje, tako da ćemo imati realnu procjenu u narednoj godini da vidimo efikasnost tih mjera. Ja očekujem da će te mjere dati napredak, ali očito je da moramo još na puno pravaca raditi, a najvažnije je stvoriti uslove da ljudi ostaju ovdje, osobito mlado fertilno stanovništvo da bi se na ovim prostorima uopće održala populacija – izjavio je prof. dr. Gavrankapetanović za portal “Avaza”.

Razlog pada nataliteta

Na pitanje šta je razlog pada nataliteta, prof. dr. Gavrankapetanović kaže da je između ostalog za to zaslužna i socijalna situacija.

– Mislim da je ključni razlog socijalna situacija, to su cijene. Druga stvar je odlazak ogromnog broja ljudi u inostranstvo, mlade populacije i to je ono što je zabrinjavajuće. To nam je ključno, da pomognemo i da zaustavimo trend odlaska, da vraćamo one koji bi se željeli vratiti, a za to vam je potrebna jedna mirna, dobra situacija u društvu, socijalna, politička te da postanemo društvo u kojem postoji nada – dodao je.

Prioritet u budućnosti

Istakao je da situacija kada je u Sarajevu ovakva, onda je i u BiH sigurno ista, ako ne i lošija.

– To je nešto što nas treba kao društvo zabrinuti, da vidimo šta nam je pravi prioritet u budućnosti – zaključio je prof. dr. Gavrankapetanović za portal “Avaza”.

Podaci u RS

Zavod za statistiku RS sadrži podatke na osnovu kojih je također zabilježen pad nataliteta. Naime, sudeći po popisu stanovništva broj djece uzrasta do 4 godine u 2020. godini bio je 46.766, u 2021. godini 46.576.

Podaci za 2022. godinu su tromjesečni podaci i do njihovog konačnog objavljivanja podložni su promjenama.

Na osnovu trenutnih podataka zavoda RS, u januaru ove godine rođeno je 1.990, u februaru 1.930 beba, dok je skok bio u trećem mjesecu sa 2.318 živorođenih.

Za prva tri mjeseca 2022. godine rođeno je 3.178 dječaka i 3.060 djevojčica.

Na osnovu podataka koji su nam dostavljeni iz Federalnog zavoda za statistiku tokom prošle godine u Federaciji BiH bilo je 16.873 živorođenih, dok je ove godine broj znatno niži i iznosi 13.103.

Najviše živorođenih je bilo u Kantonu Sarajevo 4.093, a najmanje u Posavskom kantonu 139.

