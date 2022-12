U prijepodnevnim satima kiša će padati u južnim, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Tokom dana, padavine se očekuju i u ostatku zemlje.

Puhat će slab vjetar, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6, na jugu do 10 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, sa kišom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 0, a najviša dnevna oko 5 stepeni, piše Fena.

