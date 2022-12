PRIPREMITE KIŠOBRANE: IZDAT NARANDŽASTI METEOALARM ZA OVE DIJELOVE BIH

U nedjelju se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, u nižim područjima Bosne kiša ili susnježica, a višim snijeg. Poslije podne uglavnom bez padavine, uz prolazno razvedravanje u Hercegovini. Tokom noći slaba kiša u Hercegovini, a u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne moguć je i slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 6 do 12, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 8 do 14 °C. prneosi “Hayat“.

Promjena temperaturnog režima ide od nedjelje, a početkom naredne sedmice najhladnije jutro očekuje se u utorak.

Zbog opasnih meteoroloških uslova izdato je narandžasto upozorenje, upozorio je bh. meterolog Bakir Krajinović.

Zbog očekivanih obilnih padavina Federalni hidrometeorološki zavod objavljuje narandžasto upozorenje za period 10. i 11. decembar za područje Hercegovine, Krajine, jugozapadnih i dijelom centralnih području Bosne. Prognozirana količina padavina du od 30 do 60 l/m², lokalno do 80 l/m². Najviše padavina se očekuje na sjeverom dijelu Hercegovine od 80 do 120 litara po metru kvadratnom.

Sukladno očekivanim padavinama, Agencija za vodno područje rijeke Save objavila je Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10. do 12. decembra.

Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH prognozira se porast vodostaja, naročito na slivu rijeke Une i na slivu rijeke Vrbas. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na HS srednjeg i donjeg toka rijeke Une.

Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području srednjeg i donjeg toka rijeke Une.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području: Srednjeg i donjeg toka rijeke Une i Gornjeg toka rijeke Vrbas.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša i Bužim. Objavljeno 09.12.2022. na linku

Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija): Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode – naveo je Krajinović, prenosi Oslobođenje.

