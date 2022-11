Povratnica iz Kanade: „Jedna je domovina!“

Mladi su najveća snaga i resurs Bosne i Hercegovine, ali je neosporna činjenica da sve češće napuštaju svoju zemlju. Međutim, treba naglasiti da se u posljednje vrijeme sve veći broj Bosanaca i Hercegovaca, rasutih po cijelom svijetu, vraća u BiH.

Jedna od takvih je banjalučanka Medina Peco, povratnica u Mostar, iz daleke Kanade. Kampanja mostarskih studenata „Neću na biro!“, u kojoj odašilju poruku da budućnost žele da grade u svojoj zemlji, te da studenti svoj CV tokom studija trebaju puniti aktivnostima neformalnog obrazovanja, volontiranja, učenja stranih jezika, studentskim praksama i putovanjima, privukao je i Medininu pažnju, gdje kako kaže nije mogla ostati ravnodušna – željela se

zahvaliti studentima i sa njima podijeliti njenu životnu (povratničku) priču.

nomskifakultet

Interaktivna radionica sa studentima, kreatorima marketinške kampanje „Neću na biro!“, organizirana je u srijedu, 23. novembra. Medina Peco je počela volontirati sa svojih 15 godina. Tvrdi da joj je volontiranje otvorilo mnoga vrata, a sa ljubavlju je prihvatala sve nove izazove, baš kao što to i danas čini. Kroz volontiranje je upoznala sebe, a za to je dobijala najveća priznanja u Kanadi.



Imala je redovno zaposlenje i privatni biznis u Kanadi, ali ljubav prema zemlji, sigurnost i blagostanje koje zajedno sa porodicom uživa u BiH, nagnalo ju je da se sa mužem i troje djece vrati u domovinu. Kaže, bilo je tu i mnogo osuda i predrasuda, ali je Medina to sve savladala. Kao ljubiteljica organske hrane i zdravog načina života, Medina je pokrenula farmu koza i kokoši, i danas maksimalno ispunjena, punim plućima živi svoj život – u svojoj zemlji.

Studentski video je, kako kaže, podijelila svim svojim prijateljima u Kanadi, Americi i diljem Europe. Zahvalna je studentima na njihovom načinu razmišljanja, na kampanji koju su realizirali, te ih je još jednom pozvala da svoje prilike vide i grade u BiH. „Jedna je domovina, i samo smo ovdje svoji na svome. Gradimo je, i budimo ponosni što je imamo. Volontirajte, širite svoja znanja i vidike – koristite sve prilike koje vam se pružaju, i uživajte u životu“, na kraju zaključuje Medina.



„Predavanje gospođe Peco mi je dalo još veću i jaču motivaciju za ostankom u svojoj domovini, i građenju i osnaživanju, kako sebe, tako i društva u cjelini. Mladi ovdje imaju prilike, i ako hoće, onda sigurno mogu ostvariti svoje ambicije, uz dovoljno uloženog truda, rada i vremena, jer ko hoće, on i može“, naglašava Dženan Huseinspahić, student II godine Ekonomskog fakulteta.

Facebook komentari