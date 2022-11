Federalna uprava za inspekcijske poslove: Pojačat ćemo nadzor nad formiranjem cijena peleta

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je najavila nastavak pojačanog nadzora nad formiranjem cijena peleta.

Pojačan nadzor nastavit će se sutra, 23. novembra zbog ranije odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o određivanju najviše maloprodajne cijene do 561,60 KM (480 KM plus PDV) po toni peleta.

Apel građanima

Kazna za nepoštivanje spomenute odluke iznosi od 1.000 KM do 10.000 KM za pravno lice, od 250 KM do 2.500 KM za odgovorno lice u pravnom licu te od 500 KM do 1.500 KM za fizičko lice. Osim novčane kazne, pravno i fizičko lice sankcionisat će se oduzimanjem imovinske koristi ostvarene kršenjem odluke o ograničenju cijene.

FUZIP je pozvao proizvođače i trgovce da koriguju cijene u skladu s odlukom entitetske vlasti kako ne bi bili sankcionisani.

Pozvani su i građani da prijave kršenje odluke, i to putem internetske stranice, pozivom na 033/226-664 – telefonski broj koji je otvoren 24 sata, na info@fuzip.gov.ba, poštom na adresu Fehima ef. Čurčića 6 Sarajevo.

Ograničenje cijena

Podsjećamo, Vlada FBiH je 10. novembra ograničila cijenu peleta, a inspekcija je u međuvremenu otkrila kršenje ograničenja. Do 14. novembra izvršeno je 26 nadzora, a kod četiri privredna subjekta je utvrđeno da su im cijene bile više od najviše dopuštene cijene. Ovi subjekti su sankcionisani. Cijena peleta u Republici Srpskoj je ograničena od 3. novembra – najviša maloprodajna cijena je također 561,60 KM.

Domaći proizvođači peleta nezadovoljni su zbog odluke entitetskih vlasti, jer smatraju da se time ugrožava proizvodnja.

