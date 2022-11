Čak 126.000 posjetitelja u Nacionalnom parku Una, nadmašena dosadašnja rekordna brojka

– Nacionalni park Una proglašen je 2011. godine i tada smo imali dvije i po hiljade evidentiranih zvaničnih posjeta. Taj broj posjeta je svake godine rastao, baš kako smo i mi rasli u svim segmentima poslovanja – istakao je Mulić za Fenu.

Tako je 2019. godine zabilježeno 120.000 posjeta, što je do tekuće godine bio rekordan broj.

– Prije nekoliko dana evidentirali smo 126.000 posjeta naših gostiju i turista, zbog čega mjesec i po dana prije kraja godine, s ponosom možemo konstatovati da smo nadmašili dosadašnju rekordnu brojku – kazao je za Fenu Mulić.

Prezentirani podaci su samo, kako je istakao, potvrda da je Nacionalni park Una zapravo generator razvoja ugostiteljsko-turističkog sektora u Unsko-sanskom kantonu.

– Brojni su indikatori za to. Jedan je posebno odmah uočljiv, a to je da su u Bihaću 2011. godine bila četiri hotela, dok ih danas ima 41 i više od 500 smještajnih jedinica. Mnogo je ljudi iz kantona zaposleno u ugostiteljsko-turističkom sektoru i to tokom cijele godine, jer je sve više turista koji nam dolaze i mimo ljetne turističke sezone – dodao je direktor Javnog preduzeća “Nacionalni park Una”.

Iz Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona istaknuto je kako je početkom oktobra ove godine bilo četiri hiljade osoba manje na evidenciji nezaposlenih, u odnosu na isti period prošle godine. Potencirano je da je upravo ugostiteljsko-turistički sektor jedan od najbitnijih faktora za takvu situaciju, piše Fena.

