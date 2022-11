U Bosni i Hercegovini se očekuje oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom.

Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16, prenosi BHRT.

U Sarajevu oblačno s kišom. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 9.

Facebook komentari