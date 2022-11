U Bosni i Hercegovini pao snijeg

Snijeg je pao i na Prokoškom jezeru, na planini Vranica, prenosi portal Fojnica.net.

Za danas je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljeno vrijeme sa kišom, a na planinama susnježica ili snijeg.



Objavljena je prognoza do srijede:

U nedjelju 20.11.2022., oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa susnježicom ili snijegom. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 °C.

U ponedjeljak 21.11.2022., pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a u višim područjima sa slabim snijegom. Tokom dana padavine postepeno slaba i prestaju, uz djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 °C.

U utorak 22.11.2022., pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje poslije podne i tokom noći. Više padavina na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U srijedu 23.11.2022., oblačno vrijeme sa kišom. Na planinana sa snijegom. Tokom poslijepodneva ili noći postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, piše Radiosarajevo.ba.

