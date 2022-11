Snijeg stiže u BiH, na snazi narandžasti alarm

Padavine će do večeri oslabiti, a na sjeveru i zapadu prestati, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda RS.

Minimalna temperatura vazduha kretat će se od nula do sedam, na jugu do 12, a maksimalna dnevna bit će od dva do osam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda FBiH sutra će u Hercegovini duvati jugoistočni, a u ostalim krajevima slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Temperatura vazduha u 13:00 sati: Sokolac šest, Bihać, Livno, Sarajevo sedam, Banjaluka, Prijedor, Srebrenica, Tuzla, Zenica, Zvornik osam, Doboj 10, Široki Brijeg 11, Mostar 12, Trebinje 13 i Neum 15 stepeni Celzijusa.

Otežan saobraćaj zbog veće količine vode na putevima

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežno je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, upozorio je Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, a izdvajaju se putni pravci: Sarajevo-Foča, Konjic-Mostar, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu.

Na području cijele BiH je zbog količine padavina upaljeno žuto upozorenje, dok je na jugu na snazi narandžasti alarm zbog očekivane količina padavina između 30 i 60, lokalno do 80 litara po metru kvadratnom, piše N1.

