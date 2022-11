Muriz Memić: Optužuje me Alisa koja je prouzrokovala moju bol već sedam godina

Riječ je o pripremnom ročištu u parničnom postupku po tužbi Alise Ramić, rođene Mutap, koja je trenutno osumnjičena u predmetu o smrti Dženana Memića, koji se vodi na državnom sudu.

Ona je Muriza Memića tužila zbog klevete s obzirom na to da je on više puta kazao da laže kada je rekla da ima amneziju u vezi s noći kada je stradao njegov sin Dženan. prneosi “N1“.

Ifet Feraget, advokat porodice Memić pojasnio je da je danas održano ročište za glavnu raspravu koja će se održati u martu.

“Ovo je redovna sudska procedura, svaki sudija duži ogroman broj predmeta, vidjeli ste u šta se sve ovo skupa pretvara i ja bih rekao da je ovo jedna epopeja, ali završit će se prije ili kasnije. Meni je žao što Muriz mora prolaziti kroz sve ovo, ja sam imao ovih kleveta 1.000 i ovo je manji problem od onoga što mi rješavamo sada gore pred Sudom i Tužilaštvom BiH. Meni je malo zasmetalo to uvažavanje bola porodice koje potpuno odudara od ponašanja punomoćnika optuženog u samoj sudnici Suda BiH, mi smo imali konstantno smijanje, uvrede na račun porodice, neprimjerene komentare. Ovaj postupak ide svojim redovnim tokom, odobren je veliki broj svjedoka, tiče se nekih okolnosti porodice Mutap, Alise Ramić (djev. Mutap), mi ćemo saslušati sve svjedoke, vještaci će reći svoje mišljenje u kojoj mjeri je Muriz Memić trebao filtrirati određene informacije koje za njega predstavljaju okolnosti koje vode do ubica. Dakle, oštećenom, kao žrtvi pripada to pravo, a isto tako svaki sudski postupak pa i ovaj mora biti podvrgnut tom oku javnosti”, pojasnio je Feraget.

Dalje je naglasio da, ako su okolnosti koje je Muriz Memić naveo značajne za krivični postupak i da su imali snimak sa hotela Crystal znali bi šta se tu dešava.

“Neko je te okolnosti spominjao i u sudnici, dakle, više svjedoka, a u nedostatku tog snimka mi sada neke stvari nagađamo i iz tog razloga sam ja tražio prekid postupka jer smatram da se radi o procesno-pravnom pitanju. Dakle, ovdje se radi o okolnosti koja može biti značajna za utvrđivanje činjenica koje vode ka rasvjetljavanju samog ubistva. Sudinica je bila stava da ne treba prekidati postupak, a što se tiče blagovremenosti tužbe, malo je neobično da pošta iz Istočnog Sarajeva do Općinskog suda putuje 21 dan. Ako je poslana 13. januara, a u sudu primljena 4. februara, onda je to malo neobično. I bilo je nekih pokušaja da se nama spočita za poštu, ali ja sam rekao da mi sa poštom nismo imali nikakvih problema”, naveo je Feraget.

Muriz Memić je nakon današnjeg ročišta rekao da ga Alisa Mutap koja je prouzrokovala svu bol posljednjih sedam godina njega tuži za, kako ona kaže, neistine koje je on izrekao.

“Postupak će se voditi, vidjet ćemo šta će biti, ali da mene optužuje neko ko prouzrokuje ovoliku bol, stvarno ne znam. I onda njen punomoćnik suosjeća sa mnom, ne trebaju mi, jer vidjeli smo na Sudu BiH kako suosjećaju i kako se ismijavaju i vrijeđaju. Jučer je bilo završno svjedočenje i sve je reklo ko su oni i kakvi su oni. Citiraju Njegoša i Mehmeda Sultana Fatiha iz 1.500 i neke godine, a prekršen je naš zakon u našoj državi 2016. godine (godina stradanja Dženana op.a.). Dakle, ne trebaju nam ti citati advokata Kadrije Kolića, neka se drži našeg zakona i neka ga sprovode kako treba”, zaključio je Memić.

