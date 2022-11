Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

U ostatku zemlje pretežno oblačno. Poslijepodne i tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna do 16°C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U poslijepodnevnim satima i tokom noći kiša je moguća i u ostatku naše zemlje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna do 17°C.U utorak pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Povremeno slaba kiša je moguća u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 18°C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. U kasnim večernjim satima kiša je moguća u Krajini. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna do 19°C,piše Slobodnabosna

Facebook komentari