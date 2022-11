Hoće li penzioneri u FBiH biti prevareni ili će im se isplatiti (sve) zaostale penzije i kada?!

Tragom pitanja gledatelja koji su prethodnih sedmica i mjeseci predali zahtjev za penzionisanjem, a nisu dobili penzije za taj period, TVSA potražila je odgovor u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tvrde da će sve biti isplaćeno, ali nakon što budu završene interne provjere u Zavodu.

Ured interne revizije koji djeluje u sklopu Zavoda ovih sedmica provjerava zanonitost rada službi zavoda, pa tako i Isplatne službe. Ovo su redovne aktivnosti koje su privremeno obustavile realizaciju novopristiglih zahtjeva.

– Do kraja mjeseca će on biti gotov. Korisnici će dobiti zaostatke sukladno rješenju kojeg su dobili od Zavoda, od onog trenutka od kada ih pravom pripada. Nitko neće biti zakinut za nekakav iznos mirovine. To je privremena mjera dok se ne izvrši kontrola od strane ureda interne revizije. Neće se to raspoređivati u više nekakvih rata, to će dobiti odjedanput, od onog trenutka od kada im nije priznato rješenjem pravo, do trenutka kada kada bude ta isplata – kaže Tomislav Kvesić iz Federalnog zavoda PIO.

Kako se očekuje da bi interna revizija mogla biti završena do kraja novembra, vjeruje se da će uz početkom decembra biti isplaćeni svi akumilirani zaostaci.

Jedno od, također, aktuelnih dešavanja koja se odnose na penzionere, je dodjela pomoći od 100 KM u Kantonu Sarajevo. Iz Saveza udruženja penzionera kažu da su zahvalni za jednokratnu pomoć, kako Vlade KS, tako i Vlade TK od 100 maraka, koja je namijenjena onima sa najmanjim penzijama od 424 marke. Međutim, ističu da ima penzionera koji nisu mogli ostvariti ovo pravo, a to su oni sa jednom vrstom srazmjernih penzija.

– U bivšoj Jugoslaviji radnici su radili u više republika, bile su tako raspoređene firme. Danas, kada su počeli da odlaze u penziju, onda su ostvarivali pravo u Hrvatskoj i Bosni, u Bosni i Srbiji. Najtragičnije je, dešava se da kada se saberu oba dijela ove penzije, manji su od najniže u Federaciji. Njima niko ne namiruje tu razliku do najniže kolika je u Federaciji. Otuda i ova pojava da ovi ljudi nisu obuhvaćeni sa ovih sto maraka – kaže Redžo Mehić iz Saveza udruženja penzionera FBiH.

Mehić poziva nadležne da se na nivou bivših republika zajedničke države postigne sporazum i da svaka uzme na sebe obavezu nadoknađivanja razlike do njihove najniže penzije. Unutar BiH, između entiteta, taj problem je riješen.

Penzionere na koje se odnose ove izmjene zakona iz marta, a nisu bili upoznati s njima, Mehić poziva da se jave Federalnom zavodu za Penziono i invalidsko osiguranje, kako bi uz potrebnu dokumentaciju i nakon određenih procedura, ostvarili svoje pravo, tačnije kako bi im bila povećana penzija.

