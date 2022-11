Milanović opet vrijeđa Majke Srebrenice: Moralna katastrofa

‘To je za mene sasvim jasno kakva je to organizacija’, rekao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u Požegi osvrćući se na odgovor koji su mu jučer uputile majke Srebrenice.

Podsjetio je da se Bakir Izetbegović hvalio da oni pišu njima priopćenja. ‘Za mene je to od sada politička organizacija. Ko je to pisao iz SDA je rekao dobru stvar. Ja sam fašist koji suspreže u sebi to 20 godina, a zapravo sam demokrat. Stvarno sam dobar glumac’, kazao je Milanović.

Podsjetimo, Majke Srebrenice reagirale su u četvrtak na Twitteru na izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića od srijede. On je naime tada izjavio kako je laž da je negator genocida u Srebrenici i nada se da Majke Srebrenice nisu instrumentalizirane iz Sarajeva.

”Mi jesmo stare žene, majke koje su izgubile svoju djecu, a Zoran Milanović je fašista koji glumi demokratu”, napisale su, pišu Vijesti.ba.

