Danas u BiH jedan od toplijih dana: Temperatura 19 stepeni, evo kakvo vrijeme nas čeka narednih dana

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Livno -1; Sokolac 0; Drvar 1; Bugojno i Srebrenica 2; Banja Luka, Grude, Ivan Sedlo, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 3; Bijeljina, Jajce i Prijedor 4; Bjelašnica 5; Doboj i Zenica 6; Gradačac, Mostar i Zvornik 7; Bihać i Trebinje 8; Neum 12°C.

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 19°C, u mjestima sa dugotrajnom maglom i niža.

U kotlinskom dijelu Sarajeva dio prijepodneva magla, zatim sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Biometeorološke prilike su povoljne. Sunčano vrijeme i porast temperatura zraka ugodno će djelovati na većinu ljudi. Poteškoće kod osjetljivih osoba moguće su usljed malo hladnijeg i maglovitog jutra u unutrašnjosti, a sa odmicanjem dana opšta slika će se poboljšati u cijeloj zemlji.

Objavljena je prognoza do subote:

U četvrtak, 10.11.2022., u Bosni prije podne mala do umjerena naoblaka. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom. Očekuje se naoblačenje u drugom dijelu dana koje će lokalno usloviti prolaznu slabu kišu. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab, prije podne jugo, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 19°C.

U petak, 11.11.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar umjeren sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14°C, na jugu od 16 do 20°C.

U subotu, 12.11.2022., djelomično vedro, prije podne rijetko može pasti malo kiše u centralnim i istočnim područjima Bosne, a poslije podne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 12°C, na jugu zemlje od 13 do 17°C, navodi se u objavi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prneosi “Radiosarajevo“.

