STIŽE PRVI NOVEMBARSKI SNIJEG: Donosimo vremensku prognozu za narednih nekoliko dana

Kiša se očekuju poslijepodne i u večernjim satima. Intenzivnije padavine na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, gdje je moguća i pojava grmljavine. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni u jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a do 24°C.

U subotu oblačno vrijeme sa kišom. U večernjim satima na vrhovima planina je moguć slab snijeg. Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje između 15 i 30, lokalno do 50 l/m2. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 8 do 16°C.U nedjelju u Bosni oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. U Hercegovini jutro oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a dnevna od 7 do 18°C,U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 8 do 19°C.piše Slobodnabosna

Facebook komentari