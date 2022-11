Sprema se pomoć za korisnike budžeta u FBiH, o realnom sektoru ni govora

Za Vladu FBiH na redovnoj sjednici, redovno i stanje, za razliku od vanrednog u budžetu i novčaniku građana.

“Bilo bi dobro da se ide na rasterećenje privrede na način da se privremeno ili trajno ukini neki fiskalni ili parafisklani nameti ili bilo kakvi drugi nameti na različitim nivoima vlasti”, naglasio je ekonomista Admir Čavalić.

O smanjenju nameta i konkretnijoj pomoći realnom sektoru govora nema. Usprkos upozorenju ekonomista, Vlada FBiH donijela je odluku da budžetskim korisnicima podijeli po 1080 KM jednokratne pomoći.

“Neshvatljivo je da Vlada FBiH donošenjem ove odluke misli da do poskupljenja nije došlo za radnike u realnom sektoru. Naprotiv oni to više osjete nego radnici u javnom sektoru iz prostog razloga što su plate u javnom sektoru mnogo više u odnosu na realni sektor. I to je jedan presedan jer je to doneseno samo u FBiH i nigdje više u zemljama regiona”, pojasnio je šef Stručne službe Saveza sindikata BiH Adis Kečo.

A taj presedan je napravljen u zemlji u kojoj plate u realnom sektoru ne mogu pokriti ni polovinu potrošačke korpe, i zemlji sa najmanjom najnižom platu u regionu.

