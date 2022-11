Evo kakvo nas vrijeme očekuje do polovine novembra i gdje će biti snijega…

U prvim danima novembra nastavit će se suho, nadprosječno toplo i pretežno sunčano vrijeme. Sredinom sedmice izvjesno je više oblaka u zapadnim područjima Bosne. Od petka slijedi veće naoblačenje ali i padavine koje će se tokom dana proširiti na veći dio naše zemlje.Za dane vikenda uz kišu i temperature zraka bit će znatno niže. Na planinama nije isključen snijeg.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 4°C do 9°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 13°C. Najviše dnevne temperature između 17°C i 22°C, na jugu zemlje do 24 stepena.

Početkom naredne sedmice (od 07.11.) stabilizacija vremenskih prilika. Zadržat će se pretežno oblačno ali će temperature zraka biti u porastu. Stabilno uz promjenjivu naoblaku prema trenutnim raspoloživim podacima zadržat će se do kraja prognoznog perioda.

Jutarnje temperature varirat će u rasponu između 5°C i 10°C u Bosni do 12°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 13°C i 16°C u Bosni do 19°C u Hercegovini,piše Slobodnabosna

