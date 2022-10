Uručene tradicionalna priznanja Centra za mir Mostar

Centar za mir i multietničku saradnju uručio je priznanja prijateljima Mostara i Bosne i Hercegovine – Mostar Peace Coneection i Mimar mira, koje su minulih godina uručivane na godišnjicu obnove Starog mosta. Ovog puta među dobitnicima priznanja su bivši ambasador SAD-a u BiH Thomas Miller, Vesna Pusić, kao i bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko.

– Ovo priznanje mi znači mnogo. Sjećam se Starog mosta prije rušenja. Sjećam se i duha naroda ovdje. Taj duh nikad neću zaboraviti. To je najveća stvar koje se sjećam. Nadam se i želim da će Bosna i Hercegovina postati članica NATO-a i Evropske unije. Lijepa je to zemlja. Ljudi ovdje to zaslužuju, izjavio je Thomas Miller.

Stari most posebno značenje ima i za Vesnu Pusić, koja je također u Mostaru dobila prestižno priznanje.

– Stari most je imao važnu ulogu da se počnem baviti politikom. Ovdje sam prvi put bila 1996. kada je na ovom mjestu stajao Košnikov viseći most. Prijatelji su me odveli do mosta i pustili da sama pređem preko njega. Svi smo otad energično zagovarali ideju o krivnji za zločine. Na ovom mjestu sam razumjela da su učinjena zlodjela. Tada sam rekla da ću se početi baviti politikom i da neću dozvoliti da oni koji su gori od mene nešto rade i govore da to rade u moje ime. Ljudi danas na sreću žive zajedno. Istina ima problema, ali je grad pobijedio. Što se tiče Bosne i Hercegovine, predstoje važni izazovi. Moje mišljenje je da joj je mjesto u Evropskoj uniji. To mora biti država koja će garantovati kolektivna prava. Budućnost je u Evropskoj uniji. Svi bismo se morali potruditi da Bosna i Hercegovina dobija kandidatski status. Važna je odluka visokog predstavnika koji je onemogućio dalje blokade, izjavila je Pusić.

Valentin Inzko je priznanje između ostalog dobio za nametanje Zakona o negiranju genocida u BiH.

– Uvijek sam pravio paralele oko negiranja genocida i holokausta. Nisam ja tu odluku donio nego sudovi. Oni su osudili doživotno neke ljude. Negacija genocida je neprihvatljiva. Verifikacija ratnih zločina je zabranjena. Na kraju krajeva to je ljudski čin. Mislim da se Izbroni zakon mora prostudirati. Ne bih komentarisao nametnute odluke, izjavio je Inzko.

Prije uručenja priznanja, za dobitnike je izveden skok sa Starog mosta.

