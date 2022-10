Nijaz Nanić, brat generala Izeta, iznio šokantnu priču: Rekli su da je Izet poginuo od naših!

“Zvanične informacije kažu da je Izet poginuo u zasjedi koju su napravili četnici, na dan deblokade USK koju smo doživjeli kao kraj rata! Mi imamo sumnje, kao porodica, u njegovu smrt, još od samog početka, od njegove pogibije. Zvanična istraga o tome nikada nije sprovedena! 2008. godine sam tražio da se sprovede istraga; imao sam jednog svjedoka koji je htio da se povjeri. Rekao je ko je i kada naredio ubistvo Izeta. Predao sam službeni zapis i tražio istragu, ali zvanični odgovor nikad nisam dobio. Usmeno sam dobio odgovor da nema elemenata i da istraga neće biti sprovedena. Rečenicu ‘Ja ću srediti Nanića’rekla je jedna izvjesna osoba. On je to jako ozbiljno shvatio. U tom periodu, nekoliko puta kada je bio pozvan od strane komande na sastanke, njegovo službeno vozilo je bilo ispred nas, a ja i on smo bili u drugom autu. To je bila vrsta predostrožnosti s njegove strane; svjestan je bio činjenice da se treba paziti i poduzeo je određene korake da se sam zaštiti. Imam šest Izetovih dnevnika kod sebe; zapisivao je mnoge stvari! Veći dio sadržaja je operativnog tipa, ali na nekoliko ključnih mjesta se nalaze zapisi koji počinju s njegovim razmišljanjima. Pismo koje sam objavio bio je vrh ledenog brijega; tu je počeo pucati. Bilo je mnogo ukora, priča na koje nije reagovao. Trpio je i istrpio do zadnjeg, do smrti, iznio je Nijaz Nanić šokantne detalje o smrti Izeta Nanića.

Dalje je govorio o svom viđenju politike u BiH, te kaže kako je uvjeren da je dobro što je Bakir izgubio.

“Bakir Izetbegović nije dorastao liderstvu! Najodgovorniji je, što ne smijeni Novalića?! Što vjeruje Šemsudinu Dediću?! Previše je SDA tu da bi se neko nadao da se oni mogu popraviti! Prema svojoj djeci sam postupao bez nade da se nešto može popraviti! SDA je sve razvalila! Skoro svi su isti! Nisu mi dali kadrovski kredit u ‘BH Telecomu’; rekli su mi da nisam SDA! Nakon promjene vlasti, kada je SDP preuzeo ‘BH Telecom’, ni tada mi nisu dali. Rekli su da nisam SDP! Nema granica SDA-ovoj oholosti! Trebali bi se boriti da pred međunarodnim institucijama ukinemo RS, a zbog mahalske politike SDA borimo se da sačuvamo državu! Svi koji su u mojoj mahali 1992. mahali zastavama SDA, nijedan od njih nije uzeo pušku u ruke! Borba za državu nije prestala – branit ću je do kraja života! I poslije rata je rat, zaključio je Nanić.

Dalje de dozakao objave koja je na društvenim mrežama izazvala dosta pažnje, a ticala se zloupotrebe lika i djela slavnog komadanta.

– Moja objava na društvenim mrežama bila je potaknuta pojedinim aktivistima SDA koji su djelovali u USK. Tražio sam da se lik i djelo Izeta ne upotrebljavaju u te svrhe. To se protumačilo suprotno, izazvalo je buru reakcija SDA kadrova i botova, uvukli su me u ostatak priče i dali mi do znanja da je vrijeme da kažem sve što trebam – kazao je Nanić.

Dodao je da je način ponašanja vladajućih struktura kulminirao posljednjih godina.

– Za djecu koja nisu SDA, ovdje nema kruha. Izetova djeca su otišla iz BiH, Njegov stariji sin je uspio dobiti posao u Direkciji za ceste, tu su ga “vozali”, smučilo mu se moljakanje, pa je položio za medicinsku školu iako je završio Pravni fakultet i otišao vani. Rekao mi je: “Vratio bih se u BiH, ali da ponovo moram otići kod nekoga da tražim posao, taj se ne bi proveo dobro” – rekao je Nanić.

