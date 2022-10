Danas, sutra, u utorak i u srijedu u našoj državi će biti sunčano.

Doduše, u ponedjeljak ujutro će ponegdje biti oblačno, ali brzo će doći do razvedravanja.

Ujutro od deset u Bosni do 16 u Hercegovini.Tokom dana do 28°C, i to već sutra popodne na jugu.

Sjevernije, od 20°C pa koju „stepenicu“ više,piše Slobodnabosna

Facebook komentari