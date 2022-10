Dodik: Šta Srbija ima s Pavlović bankom i mojim kreditom za vilu

“To se drži godinama da se ne riješi… Tek prije mjesec dana je nešto zatraženo od Srbije. Ne znam šta traže, to Srbija nema”, kazao je Dodik novinarima u Banjaluci.

U slučaju „Pavlović banka“, koji istražuje Tužilaštvo BiH, Dodik je osumnjičen za pranje novca i zloupotrebu položaja prilikom kupovine vile na Dedinju.

Glavni državni tužilac BiH Milanko Kajganić je nedavno izjavio da, uprkos urgencijama, Tužilaštvo Srbije još nije dostavilo određenu dokumentaciju potrebu tužiocima.

Ministarstvo pravde BiH uputilo je prošle sedmice, na zahtjev Tužilaštva BiH, novu urgenciju Srbiji u kojoj se traži dostavljanje dokumentacije o tome kako je Dodik kupio vilu u bogataškom naselju na Dedinju.

Dodik je vilu kupio 14. maja 2007. godine za, kako je tada rečeno, 750.000 eura, i tada je tvrdio da je vilu platio novcem od kredita bijeljinske „Pavlović banke“, ali se kasnije ispostavilo da je kredit u toj banci podigao godinu dana kasnije, 27. juna 2008. godine.

Osim toga, navodi se da je Dodik zahtjev za kredit ovjerio pečatom Vlade Republike Srpske, jer je u to vrijeme bio njen premijer.

Dodik je danas rekao da je banka, po zakonima Republike Srpska, imala obavezu da čuva dokumetaciju pet godina, i da je potom arhivira.

“Tek 2018. godine, na bazi lažne prijave Mladena Bosića i SDS-a, krenuo je taj proces. Ja sam tek prošle godine prvi put pozvan u Tužilaštvo BiH. Pitali su me za pečat Vlade RS na dokumentima. Rekao sam da sam ja bio zaposlenik Vlade i njime je ovjerena moja plata”, rekao je Dodik.

Navodeći da se sada od Srbije „traže neki originalni ugovori“, on je pitao: „Šta Srbija ima sa Pavlović bankom i njenom odlukom da nekom da kredit?“.

“To u Srbiji ne postoji. Srbija može da ima samo ugovor onoga ko je to prodao. Pozivam Srbiju da dostavi tu dokumentaciju. Kako Srbija da ima originalan dokument između mene i Pavlović banke? To nije u Srbiji nego u RS, to je između mene i banke”, kazao je Dodik. prneosi “N1“.

