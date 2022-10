Penzioneri u BiH ne moraju više dostavljati potvrde da su živi

Penzionerima koji žive na području BiH, a penziju primaju iz jednog od penzionih zavoda u ovoj državi više neće biti obustavljana isplata primanja zbog nedostavljanja potvrde o životu, piše Večernji list BiH.

Naime, penzioneri koji, primjerice, žive u Federaciji BiH, a penziju primaju iz penzionog Zavoda Republike Srpske ranije su, kako bi osigurali redovito primanje penzije, morali jednom godišnje dostavljati potvrdu o životu ovjerenu kod nadležnih službi. Isto pravilo vrijedilo je i za one koji žive u Republici Srpskoj, a penziju primaju iz Zavoda PIO Federacije BiH.

Međusobnim sporazumom između dvaju zavoda ta je obveza ukinuta te penzioneri ne moraju brinuti kako zbog njezina nedostavljanja neće dobiti svoju penziju. Kada je u pitanju Zavod PIO Federacije BiH, pravilo o nedostavljanju potvrde o životu vrijedi i za korisnike iz Republike Hrvatske i Slovenije. Te obveze oslobođeno je 20.520 korisnika Zavoda za penziono i invalidsko osiguranje Republike Srpske s prebivalištem na području Srbije.

Kako su naveli iz Zavoda PIO Republike Srpske, navedenim korisnicima ukida se potreba dostavljanja potvrde o životu do kraja tekuće godine, što je do sada bio uvjet za nastavak redovite isplate penzija u sljedećoj godini. To je omogućeno zahvaljujući unaprjeđenju saradnje između Zavoda PIO Republike Srpske i Republičkog penzionog zavoda Srbije te stavljanjem u funkciju elektroničke razmjene podataka o činjenici nastupa smrti korisnika prava na penziju.

– Time prestaje i dosadašnja praksa odlaska korisnika do jednog od pet nadležnih tijela za ovjeru potvrde o životu, što pojednostavljuje i olakšava obvezu korisnika po pitanju dokazivanja njihova statusa – navodi se u priopćenju.

– Penziono-invalidski zavod Republike Srpske je mogućnost elektroničke razmjene podataka o činjenici smrti korisnika zaokružio sa svim nositeljima osiguranja država nastalih na području bivše SFRJ, osim sa Zavodom PIO S. Makedonije, gdje živi oko 180 korisnika – objasnili su iz ovog Zavoda. Elektroničkom razmjenom podataka o činjenici nastupa smrti praktički se smanjuje mogućnost preplate penzije u slučajevima kada se smrt korisnika prava, u skladu sa zakonom, Zavodu ne prijavljuje pravodobno, odnosno u roku od 30 dana.

Dakle, uz to što je tako olakšano penzionerima, spriječene su i mogućnosti malverzacija koje nisu rijetkost. Naime, nerijetko su se u zavodima za penziono osiguranje, kako u BiH tako i u regiji, susretali sa slučajevima da porodica, susjedi, prijatelji pokojnika ne prijave smrt te nastave primati penziju. U nekim slučajevima to je trajalo godinama. Penzioneri koji penziju primaju iz BiH, a žive u inozemstvu (u nekoj od zemalja s kojima ne postoji elektronička razmjena podataka) i dalje su dužni jednom godišnje dostaviti ovjerenu potvrdu o životu.

Potvrdu ovjeravaju nositelj penzijskog osiguranja u inozemstvu ili u BiH; u općini prebivališta korisnika penzije; javni bilježnik; u diplomatskom predstavništvu BiH te u domu penzionera (ako je penzioner tamo smješten) ili bolnici (ako je tamo smješten). Podsjetimo, prošle godine Zavod PIO je zbog nedostavljanja potvrde o životu privremeno obustavio isplatu 24.346 penzija.

