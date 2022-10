Borenović: Vi ste dali ključnu poruku koja glasi “Mile, odlazi”

“Rekao sam da će nas doći još više i došlo nas je još više da kažemo da je predsjednik RS Trivić”, kazao je Borenović i dodao:

“Mi se borimo protiv izbornog lopovluka, mafije i korupcije. Znamo da je ta korupcija uvod u korupciju u zdravstvu, pravosuđu i svakoj pori društva. Ovo je naša obaveza jer imamo vašu podršku. Vi ste dali ključnu poruku koja glasi “Mile, odlazi””.

“Uvjeren sam da ćemo uspjeti jer smo tražili od CIK-a novo brojanje glasova i to će narod dobiti. Narod zaslužuje istinu. Ići ćemo gdje god je potrebno da istina dobije svoj epilog”, dodaje Borenović i poručuje na kraju:

“Ovo se zove pobjeda naroda, hvala narode, ponosni smo na vas! Idemo do kraja, do slobode i do pobjede”. prneosi “N1“.

Facebook komentari