U BiH danas oblačno vrijeme, temperatura do 25 stepeni

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko 20 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, koja će se prema kraju i tokom noći proširiti na centralna, istočna i sjeveroistočna područja Bosne. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24 stepena.

U utorak oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Poslijepodne prestanak padavina i djelimično smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 23 stepena.

U srijedu u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini, veći dio dana, pretežno sunčano. U Bosni je lokalno moguća slaba rosulja. Jutarnja temperatura od osam do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne djelimično razvedravanje. U centralnim, istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 stepena.

