U BiH danas sunčano, slično vrijeme i narednih dana

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 24. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, u srijedu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između dva i sedam, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

U četvrtak, u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i devet stepeni, na jugu zemlje do 13. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

U petak očekuje se umjerena naoblaka. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između pet i devet stepeni, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena. prneosi “N1“.

