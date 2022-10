Predstavnici CIK-a BiH u obilasku biračkih mjesta

”Možemo dati najveće ocjene i za članove biračkog odbora, posmatrače i općinsku izbornu komisiju koja je jako dobro organizirala na ovom biračkom mjestu“, kazao je Arnautović.

Dodao je kako bi voljeli da je tako na svakom biračkom mjestu.

”Međutim, nažalost ovaj naš uspjeh, da tako kažem, malo je zamutila ova situacija u Novom Gradu, u RS-u, gdje je jedno biračko mjesto, koliko smo informirani, prvo nije uopće otvoreno, a drugo da su svi članovi biračkog odbora uhapšeni pod sumnjom da su kršili izborni propis“, kazao je Arnautović.

Najavio je da će u toku dana stupiti u kontakt sa Tužilaštvom i policijom.

“Ako je to tačno, a najvjerovatnije da jeste, to je jedna vrlo znakovita poruka za sve one koji bi se eventualno usudili da posegnu za izbornom krađom”, kazao je Arnautović.

Čestitao je Tužilaštvu BiH, entitetskom tužilaštvu i okružnom tužilaštvu na promptnoj reakciji i odluci.

“Na ostalim mjestima imamo sporadične slučajeve gdje se sumnja na određene zloupotrebe kao što je pokušaj da se možda unese na biračko mjesto, sve govorim da je to pod sumnjom, da su zaokruženi birački listići, da se na nekim biračkim mjestima daju upute kako glasati, ali u 17 sati ćemo imati press konferenciju na kojoj ćemo dati najsvježije informacije“, kazao je Arnautović.

Kazao je kako su zadovoljni načinom na koji se odvija izborni proces s obzirom na procjene i pretpostavke šta bi se moglo desiti – od incidenata do cyber napada.

Irena Hadžiabdić, članica CIK BiH, kazala je kako iako je danas divan dan i ”praznik demokratije u BiH“ uvijek ima stvari s kojima ne mogu biti u potpunosti zadovoljni.

“Jedna od njih je naprimjer, prijave da se događa kršenje izborne šutnje. U rano jutro smo imali mali broj prijava, ali taj broj je tokom dana porastao. Sad ih je oko 18”, kazala je Hadžiabdić.

Pojasnila je kako su to predmeti koje formiraju i sve činjenice treba provjeriti. Uglavnom se radi o kršenju izborne šutnje putem društvenih mreža, u manjem broju prijava je da se distribuira glasački materijal.

”Ova posjeta ovdje mi ulijeva povjerenje da bar na ova tri biračka mjesta, zaista sve teče potpuno uobičajeno, onako kako mi koji rukovodimo ovim procesom zapravo i želimo da vidimo. To je da birači nisu iskazali nezadovoljstvo iako neki čekaju u redu, da birački odbor na ova tri biračka mjesta nije primio nijednu primjedbu, posmatrači nisu nama prijavili nešto što bi predstavljalo kršenje izbornog zakona”, kazala je Hadžiabdić.

Smatra i kako lijepo vrijeme omogućava svima da čin glasanja obave sa zadovoljstvom.

”Podsjećam ih da je neizlazak na izbore zapravo jedan čin neodgovornosti. Nadam se da će iskoristiti vrijeme do 19 sati večeras i izaći na izbore“, kazala je Hadžiabdić.

Podaci CIK-a pokazuju kako je izlaznost do 11 sati bila 15 posto i veća je nego prije četiri godine. Glasale su ukupno 495.073 osobe.

U Bosni i Hercegovini jutros je otvoreno 5.903 biračkih mjesta na kojima će mogućnost glasanja na općim izborima imati 3.368.666 birača upisanih u Centralni birački spisak.

Biračka mjesta će biti otvorena za glasanje od sedam do 19 sati, a birači lokaciju svog biračkog mjesta mogu provjeriti i slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12.

Da bi mogao glasati, birač na biračkom mjestu mora pokazati jedan od važećih dokumenata države Bosne i Hercegovine, a to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

Glasanje će se obavljati na 5.418 redovnih biračkih mjesta, putem 352 mobilna tima, bit će organizovano 105 biračkih mjesta za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima, 21 biračko mjesto bit će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u 15 država, te sedam biračkih mjesta u odsustvu/lično (raseljeni unutar BiH).

U izvode iz Centralnog biračkog spiska za opće izbore 2022. godine upisano je 3.368.666 birača. Broj redovnih birača je 3.277.490, broj birača koji glasaju putem pošte je 63.264, broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 15.086, broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 6.702, a broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 6.124.

Od ukupnog broja birača, njih 14.222 se nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnog tima.

Ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata) će se naći na glasačkim listićima.

Ovjereno je i na glasačkim listićima se nalaze imena 7.258 kandidata, po organima vlasti.

Za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ovjereno je ukupno deset kandidata. Za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 752 kandidata, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 1.230 kandidata, Narodnu skupštinu Republike Srpske 1.429 kandidata, predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska 31 kandidat, a skupštine kantona u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine 3.806 kandidata.

Bira se ukupno 518 članova organa vlasti. Naime, biraju se tri člana Predsjedništva BiH, u Parlamentarnu skupštinu BiH ukupno 42 zastupnika – iz FBiH 28 (21 direktno i 7 kompenzacijski mandati), iz RS-a 14 (9 direktno i 5 kompenzacijski mandati), Predstavnički dom Parlament FBiH 98 zastupnika (73 direktno i 25 kompenzacijski mandati), Narodnu skupštinu RS 83 zastupnika (63 direktno i 20 kompenzacijski mandati), kao i predsjednik i dva potpredsjednika RS-a.

U Kanton 1 (Unsko-sanski kanton) bira se 30 zastupnika, Kanton 2 (Posavski kanton) 21, Kanton 3 (Tuzlanski kanton) 35, Kanton 4 (Zeničko-dobojski kanton) 35, Kanton 5 (Bosanskopodrinjski kanton-Goražde) 25, Kanton 6 (Srednjobosanski Kanton) 30, Kanton 7 (Hercegovačko-neretvanski kanton) 30, Kanton 8 (Zapadnohercegovački kanton) 23, Kanton 9 (Kanton Sarajevo) 35 i Kanton 10 (Livanjski) 25, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari