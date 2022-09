Istraživanje: Za članstvo u EU glasalo bi 77,4 posto ispitanika

U saopštenju DEI-a se precizira da je ovo istraživanje provedeno u avgustu i da se odnosilo na podršku pristupanju EU, te o temama u vezi s evropskim integracijama koje interesuju građane BiH.

Ulazak u EU bi podržalo 90,1 odsto ispitanika iz Federacije BiH, 54,5 odsto iz Republike Srpske i 73,8 odsto iz Brčko Distrikta.

Istraživanje je provedeno Kati metodom na uzorku od 1.200 ispitanika koji je reprezentativan na nivou cijele BiH.

Ispitanici kao razloge za podršku najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti – 34,4 odsto, slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala – 32 odsto i poštivanje zakona i propisa 22,8 odsto.

Ispitanici koji ne podržavaju ulazak BiH u EU, njih 50,4 odsto kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza.

Prema mišljenju najvećeg broja ispitanika, 49,9 odsto smatra da će najveću korist od ulaska BiH u EU imati mladi, 39,1 odsto smatra da politizacija procesa u najvećoj mjeri otežava integraciju BiH u EU, dok je za njih 27,9 odsto to nespremnost na promjene.

Borba protiv korupcije je, prema mišljenju 49 odsto ispitanika, najpotrebnija reforma za unapređenje svakodnevnog života građana u BiH, a slijede je smanjenje poreskih opterećenja 17,2 odsto, te reforma sudova i tužilaštava 14,5 odsto.

Ukupno 48 odsto ispitanika misli da evropski put BiH nema alternativu, dok njih 44,8 odsto smatra da ima.

Prema istraživanju DEI-a, 35,3 odsto ispitanih smatra da BiH nikada neće ući u EU, dok 34,7 odsto smatra da će se to desiti najviše za 10 godina, 15,4 za najviše 15 godina, a 14,6 odsto za najviše 20 godina.

Ukupno 56,3 odsto ispitanika prepoznaje EU kao najvećeg donatora sredstava BiH, za 20,9 odsto ispitanika to je Turska, šest odsto smatra da je to Rusija, a 4,9 odsto smatra da je to Japan.

Ispitanici u najvećem postotku – 51,3 odsto misle da će EU učvrstiti unutrašnje odnose i nastaviti sa proširenjem, dok 21,4 odsto smatra da EU kao integracija neće opstati, piše Srna.

