Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 13 do 23°C.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 12 do 22°C.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 13 do 22°C.

U petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 13 do 23°C,piše Slobodnabosna

