Zoran Kesić: Sarajevo me podmlađuje i mislim da ćemo se često viđati

“Jeste, odmorio sam se i spreman sam da nastavim sa poslom. Upravo smo snimili prvu epizodu i skoro i da se ne primjećuje da smo napravili pauzu. Odmah krećemo punom parom, a mislim i da gledaoci to očekuju od nas”, kaže nam Kesić i dodaje kako ne planiraju uvoditi novitete jer “zašto bi kvarili savršenstvo”.

“Nikada se ne vraćamo previše na događaje koje zbog raspusta nismo obradili. I nama je kad pišemo scenarij interesantnije ono što nam je pred očima, što je svježe i aktuelno. Što se tiče noviteta, mi se zaista već godinama trudimo da ih ne bude, jer ne bismo da kvarimo savršenstvo forme koje smo odavno postigli. Na žalost noviteti nam često padnu na pamet i onda ih, pošto smo slabi karakteri, uvedemo, ali kada vidimo da se ne uklapaju, još brže i izbacimo”, objašnjava popularni voditelj.

Kesić kroz svoje emisije na humorističan, ali opet i ozbiljan i kritički način govori i o svakodnevnoj društveno-političkoj situaciji u Srbiji, ali i regiji. Ipak, priznaje da su mu političari iz Srbije “najzanimljiviji”.

“Pravo da vam kažem niko mi iz BiH i Hrvatske nije ni približno zanimljiv kao ovi naši domaći iz Srbije. Što je i logično – svakome je njegova muka najteža”, iskren je Kesić.

S obzirom na to da je trenutno u BiH u toku predizborna kampanja, pitali smo ga je li mu pozornost privukao neki od spotova ili plakata političara iz naše zemlje.

“Neki gledatelj nam je poslao spot Draška Stanivukovića gdje je on kao konobar, to je jedino što sam vidio. Dosta loše to izgleda, ali dobra vijest je da uvijek može i gore. Trebalo bi gledaoci češće da nam šalju smiješne stvari, jer nama prosto nisu pred očima, a možda bi se mogle naći u našoj emisiji”, kaže nam te se osvrnuo na situaciju u našoj zemlji.

“Koliko ja znam, a vrlo vjerovatno da ne znam dovoljno, ja bih rekao da u BiH društveno-politička situacija nije trenutna, već konstantna, a to bi bila neka permanentna nedovršenost. Čekanje. Status quo. Ni tamo, ni ‘vamo. Zaglavljenost. Ni ovoliko se ne bih usudio da komentarišem, jer BiH nije moja zemlja pa mi je otuda malo i neprijatno, ali sa druge strane, osjećam da mogu da budem iskren jer imam puno ljudi koje baš volim, prije svega u Sarajevu i Banjaluci”.

Kesić u svojim emisijama često kritički govori o Vučiću i vlasti u Srbiji? Pitali smo ga je li se ikad zbog toga našao u nekim neugodnim situacijama.

“Nisam nikad. Našao sam se zbog emisije koju radimo isključivo u lijepim situacijama. Ljubav, zahvalnost, podrška, komplimenti – to su situacije na koje nailazim. Ružne riječi, psovke i prijetnje na društvenim mrežama ne računam u opasne situacije. Naprotiv. I to su mi drage situacije, jer kakva bi to bila kritička i satirična oštrica koja nikoga ne ubode. Ti koje ubodemo osjećaju potrebu da se osvete i onda kuckaju gadosti. E pa, što bi rekao moj najdraži muzičar Koja iz Discipline Kičme “sviđa mi se da ti ne bude prijatno”‘, priča nam Kesić.

Otkrio nam je i s kojim se temama i situacijama ne bi nikad šalili u emisijama.

“Ne bismo se šalili kad neko umre. Ili kada je bolestan. Sigurno ima još puno situacija sa kojima se ne bismo šalili, ali teško je to baš precizno definisati. Stvar je našeg ličnog osjećaja šta je za našu internu zafrkanciju u redakciji ili kafani, a šta za iznošenje na televiziji. Ponosan sam na činjenicu da brusimo naš scenarij, da se trudimo da nikakva neprimjerenost ne dođe do gledatelja. Naravno da u tome ponekad i ne uspijevamo, jer nešto što je po našoj procjeni bilo “granična šala” nekim gledateljima je potpuno neprimjereno”, objašnjava.

Kroz razgovor smo istaknuli da je Kesić svojim radom dobio status jednog od najuspješnijih voditelja u regiji.

“Hvala vam, mada to ‘najuspješniji’ je diskutabilno. Rado bih najuspješniji mjenjao za najvoljeniji, a i sa najbogatiji se ne bih bunio. U oblasti političke satire najviše cjenim rad Johna Stewarta iz čije su redakcije ponikli i Stephen Colbert i John Oliver koje također volim, ali ne toliko koliko Stewarta”.

Tajna uspjeha njegovih emisija krije se, prema Kesićevim riječima, u kombinaciji uspješno uklopljenih elemenata.

“Kao i kod bilo čega drugog, to je kombinacija uspješno uklopljenih elemenata. Bizarni politički likovi, nušićevski ili alanfordovski karakteri na vlasti sigurno su jako zahvalni za obradu u jednoj emisiji poput naše. Laž kao sveprisutni i podrazumjevajući moment u politici i medijima takodjer je dobar “repromaterijal” za satiru. Ali suština i duša naše emisije je naš tim. Da se nas sedmorica nismo tako složili i skockali (što ne znači da se uvijek u svemu slažemo, naprotiv) ništa od emisije ne bi bilo. I konačno, meni je lično stalo. I što sam stariji sve više mi je stalo da koliko god da traje ovo naše, da ga očuvamo blistavim, da ga ne uprljamo nekim kompromisom, da ne izdamo sami sebe i svoju vjeru u istinu i pravdu. Tajna uspjeha je istina. Kad govoriš istinu direktno, glasno i pravo u oči, često baš u inat odvratnoj baruštini laži u kojoj mnoge “koleginice i kolege” plivaju, pa još dodatno istinu tapaciraš privlačnim humorom – onda i nije mnogo teško napraviti dobru emisiju”, kaže Zoran.

Kesić dolazi u Sarajevo 15. oktobra i nastupit će u Bosanskom kulturnom centru sa svojom priredbom “Priče i pesme”. Razni izvođači, pjevači i glumci, ranije su nam u intervjuima kazali kako je sarajevska publika jedna od najzatjevnijih. Zoran kaže kako nije to primijetio.

“Ja nisam primijetio tu ‘zahtevnost’ publike. Kad god sam nastupao u Sarajevu bilo mi je kao da se znamo već 100 godina, osjećao sam bliskost, ljubav i spremnost publike da odgovori mojim zahtjevima. E pa to je – možda su Sarajlije i Sarajke zahtjevne, ali ja sam zahtjevniji. Tražio sam od njih svašta da rade na mojim priredbama i u svemu su mi izašli u susret”, kaže i dodaje kako u Sarajevu nema neka posebna mjesta koja voli, ali ima ljude i trenutke.

“U Sarajevu me recimo zovu Zoka. Tako su me kad sam bio mali zvali tata, mama, brat i šira porodica. Kasnije sam bio Kesa, pa Zoki, Kiza….sa TV slavom sam postao Kesić, ali Zoka je baš vezano za djetinjstvo. I onda kako stignem u Sarajevo, ‘Zoka ovo, Zoka ono…’. Sarajevo me podmlađuje. I zato mislim da ćemo se često viđati”, zaključio je Kesić.

Inače, emisija će se od iduće sedmice emitirat u terminu od 23:00 sata. prneosi Pressmedia

