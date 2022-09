Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme s kišom

U Bosni danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Tokom poslijepodneva bi trebalo doći prestanka padavina i razvedravanja u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

U Hercegovini će biti sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne se očekuje kiša. Vjetar bi trebao biti slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura je od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu 22 stepena Celzijusova.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, a kiša se očekuje poslije podne. Jutarnja temperatura je oko 7, a dnevna oko 16 stepeni. prenosi Avaz

