U kojem dijelu Bosne i Hercegovine nas za vikend očekuje snijeg

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u subotu se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u južnim i jugozapadnim područjima. U večernjim satima, padom temperature, u višim područjima moguće je i provijavanje slabog snijega.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.

A u nedjelju – pretežno oblačno vrijeme prije podne uz prolaznu kišu u jutarnjim satima.

Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 23 stepena.

A bh. meteorlog Nedim Sladić slikovno je prikazao i gdje bi se mogao snijeg očekivati za vikend.

Sudeći prema slikama, snijeg se i to u dosta malim količinama, očekuje u okolini Kupresa, možda tek centimetar do dva. prenosi “Radiosarajevo“.

