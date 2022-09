Narednih dana oblačno vrijeme sa pljuskovima

Vjetar umjerene jačine, u Bosni povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni.

U petak, 16. septembra, bit će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini se očekuju obilniji pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine uglavnom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stepeni.

U subotu, 17. septembra, bit će oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje do 26 stepeni.

U nedjelju, 18. septembra, bit će pretežno oblačno prijepodne uz prolaznu kišu u jutarnjim satima. Na vrhovima planinama može padati snijeg. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 24 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše Fena.

