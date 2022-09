Meteorolozi najavili za vikend kišu, ali će sve kratko trajati. Evo kada se očekuju 32 stepena

Ponegdje na sjeveroistoku Bosne ima slabe kiše.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 9; Sokolac 14; Ivan-sedlo, Livno 15; Bihać, Sanski Most 16; Gradačac, Prijedor, Sarajevo, Široki Brijeg 17; Grude, Tuzla 18; Zenica 19; Mostar 20; Neum 23; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 3 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, povremeno sa lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. U Hercegovini pretežno vedro uz umjeren porast naoblake tokom dana, što poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Dnevna temperatura oko 25 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Nestabilno vrijeme pretežno će uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika povremeno uzrokovati nešto izraženije tegobe. Usljed svježije noći i mirnijeg sna, opšta slika neće biti mnogo lošija u odnosu na protekli dan. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, naročito u poslijepodnevnim satima i slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili.

Objavljena je prognoza do srijede:

U nedjelju 11.09.2022., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima. U Hercegovini prije podne sunčano. Poslije podne porast naoblake može usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 °C.

U ponedjeljak 12.09.2022., u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 °C.

U utorak 13.09.2022., sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 29 °C.

U srijedu 14.09.2022., uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 26 do 32 °C, navodi se na prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ). prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari