Na zapadu će u prvom dijelu dana biti svježije uz naoblačenje sa kišom, a u ostalim predjelima malo toplije uz kraće sunčane periode.

Većinu krajeva će poslije podne i u večernjim časovima zahvatiti kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha kretat će se od 12 do 18, na jugu do 21 stepen, a dnevna od 22 do 31, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusa.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. prenosi n1

