Snažan pljusak pogodio Sarajevo i izazvao probleme u saobraćaju

Nevrijeme je počelo nešto iza 15:00 sati, a kiši je prethodio nešto jači vjetar.

U pojedinim dijelovima grada ulice su doslovno potopljene što je uveliko otežalo kretanje građana, ali i automobila.

U sarajevskom naselju Hrasno, snimili suu jednu od najtežih situacija gdje je vidljivo da automobili skoro “plove” po cesti zbog velike količine padavina.

Kiša u Sarajevu prouzrokovala probleme, saobraćaj otežan. pic.twitter.com/KWfRAZOXAP — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) August 29, 2022

Ništa bolje nije bilo ni u Švrakinom gdje je zbog kiše došlo doslovno do kolapsa.

Toplo, ali i sparno vrijeme preovladavalo je prethodnih dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uz mjestimičnu naoblaku u poslijepodnevnim satima.

I danas je prije promjene vremena bilo poprilično toplo i sparno vrijeme, dok je sada nakon jake kiše temperatura nešto niža.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ BiH) i sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro umjereno oblačno uz postepeno naoblačenje. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 stepena Celzija.

U Sarajevu pretežno će biti oblačno vrijeme. Poslijepodne su ponovo mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 23 stepena Celzija.

