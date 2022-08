DANAS KIŠA, A ONDA PONOVO TOPLO VRIJEME: OVO JE VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini vjetra poslije podne u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 °C.

Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 27 do 33 °C.

Prekosutra jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U ranim jutranjim satima lokalni pljuskovi su mogući u Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 28 do 33 °C.

U srijedu sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 35 °C. prenosi hayat

